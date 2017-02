ENTREVISTA A “EL CHINCHILLA”

Con su característico carácter jovial y alegre, exactamente igual que la Rumba Flamenca que crea e interpreta, este extraordinario cantante nacido en Alcazar de San Juan-Ciudad Real nos recibe entre sonrisas y abrazos, en confianza como si fuéramos parte de su familia o amigos de toda la vida. Quizás esta sea una de las claves del éxito de Miguel Chinchilla “El Chinchilla”, sencillez y humildad por los cuatro costados.

Sin mayor dilación para aprovechar el poco tiempo del que dispone comenzamos con la entrevista.

– Chinchilla, ¿cuándo y cómo fue tu comienzo en el mundo artístico?

Pues he de decir que antes de músico fui pintor. Mi primer cuadro al óleo lo pinte con 7 años y nunca he dejado definitivamente los pinceles. Mi faceta musical no pude empezar a desarrollarla hasta que conseguí ahorrar el dinero suficiente para comprar mi primera guitarra, contaba entonces con 17 años y desde entonces hasta hoy, la música ha sido toda mi vida y a lo que dedico todas mis energías y mi tiempo.

– Y ¿cuándo creas esa “Magia” fusionando la Rumba Flamenca con géneros como el reggae, rock y ska?

En mis comienzos en la música tuve una banda de rock fusión en la que mezclábamos todo lo mezclable. Punk, rock, ska, reggae, flamenco, hip hop, etc, etc. Esa forma de crear y entender la música es la que me marcó para siempre y a día de hoy, aunque tengo un estilo definido más aflamencado y rumbero, mis canciones siempre tienen una puerta abierta a la fusión y es algo que me encanta porque me hace sentir libre, no me gusta encasillarme ni encerrarme en ningún tipo de jaula mental.

Para el álbum Quejios del Alma, por ejemplo, conté con la colaboración del “Gato” José Luis Morán en el tema “Quiere que la Quiera” y esa combinación, porque como siempre digo la Rumba Flamenca y La Salsa son primo-hermanas, resultó sensacional y con mucho sabor. Fue un gustazo compartir y grabar ese tema con “El Gato”.

– Escribes, compones e interpretas tu música. ¿Cuál de éstas facetas te da más satisfacción?

Cada parte en el proceso creativo de cada tema tiene su punto, pero la gracia final de todo eso para mi está en poder subir al escenario y compartirla con toda mi gente, es la parte más bonita y por la que todo lo pasado habrá merecido la pena. Entregarte en el escenario, interactuar con el público, sentir la energía que emana del escenario que a su vez me retroalimenta viniendo de mi gente no tiene precio, es algo único

– Has sacado varios discos al mercado y en cada oportunidad el éxito aumenta. De hecho tu música suena en las mejores estaciones de radio en España y hasta en Israel, por mencionar solo algún otro lugar del mundo. ¿Por qué tienes la necesidad de quizás ir preparando un nuevo álbum cuando apenas has terminado el anterior? ¿Se desborda tu creatividad?

Bueno, no es que se desborde. El caso es que aunque acabe de terminar un tema, esté loco de contento con el resultado, y en ese momento piense que me daré un merecido descanso, la historia es que es cuestión de semanas para que mi mente ya sienta la necesidad de sacar fuera las nuevas ideas que van llegando y volver a encerrarme en el estudio. Quizá algún día me relaje en ese sentido, pero desde luego no será a corto plazo porque tengo una enorme necesidad de contar las cosas que siento.

– Estás preparando el lanzamiento de un nuevo single acompañado del respectivo videoclip. ¿Cuándo será la presentación y donde podemos ver otros videoclips, que por cierto tienen miles y miles de reproducciones? Pues es cierto. A partir del día 2 de Enero estará disponible mi nuevo single e irá acompañado por un bonito videoclip grabado en Gran Canaria. El tema se llama MI TESORO. Para mi, el gran tesoro no es ni más ni menos que el tiempo del que dispongo para hacer con él lo que me apetezca, entrar, salir, hacer, deshacer, volar, vivir… Ese es mi tesoro, el tiempo del que por suerte dispongo.

Para ver y disfrutar de mi música solo es necesario ir a Youtube y buscar Miguel Chinchilla, de esta manera encontraréis mi canal oficial.

– Como comentamos antes, ya estás trabajando en un nuevo álbum y ¿qué expectativas tienes para 2017 en lo que a conciertos se refiere?

Mis expectativas ahora son, en principio, ir sacando las canciones single por single dedicándoles a cada una de ellas el tiempo que se merecen. En cuanto a conciertos pues hacer todos los conciertos que vayan surgiendo por el camino ya que para eso está trabajando todo un equipo profesional en la agencia que me representa. Sobre todo disfrutar mucho con mi gente, ese es el objetivo final de todo.

– Ya para despedirnos Chinchilla… Proyectos a futuro y un mensaje tanto para tus seguidores como para los artistas que quieren andar el camino del éxito en el mundo artístico.

Bueno, mi proyecto de futuro sería seguir al pie del cañón en lo que a lo musical se refiere, viviendo, sufriendo y disfrutando con esta dura pero preciosa profesión. A mis seguidores darles miles de besos y de gracias porque me ayudan mucho y son los mejores. Para la gente que quiera dedicarse a esto decirles que es duro y lo pasarán mal, pero que si realmente es lo que quieren deben hacer las cosas de corazón y perseverar ya que al final conseguirán su objetivo. Esa será la recompensa que les hará feliz el resto de sus vidas.

Nos despedimos igual que como cuando nos encontramos, con alegría y entre risas. La vitalidad de El Chinchilla es contagiosa y eso mismo es lo que transmite en sus directos. No es posible permanecer impasible en sus conciertos, no es posible parar de bailar y cantar porque el objetivo de este artista es ese precisamente. Estemos pendientes de sus próximas actuaciones porque no dejará a nadie indiferente.

La Clave Spain

International Salsa Magazine / Edition 74 / February 2017